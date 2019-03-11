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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

В Воронеже пассажир иномарки застрелил собаку на глазах у ребенка

В Воронеже полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после убийства собаки на глазах у ребенка.

Инцидент произошел вечером 24 февраля. Пассажир автомобиля Chevrolet застрелил пса в переулке Цимлянском.

Преступление попало на камеры наружного видеонаблюдения. Записи были опубликованы в соцсети, после чего горожане обратились в полицию. В местном паблике сообщали, что в машине на переднем сидении в детском кресле находился ребенок.

Как сообщает "Вести. Воронеж", личность пассажира автомобиля пока не установили.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправки в статью 245 УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров. Согласно окончательной редакции, максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.

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В Воронеже пассажир иномарки застрелил собаку на глазах у ребенка

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Теги: собака, убийство, ребенок



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