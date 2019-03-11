Пинаев назначил нового директора "Тагил-ТВ". Зачем - мэрия обещала рассказать позже.

В Нижнем Тагиле назначили нового директора МАУ "Тагил-ТВ". Вместо Владимира Путинцева должность директора займёт общественница Людмила Варакина. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Новый директор приступит к обязанностям 12 марта.

Отметим, что Путинцев проработал в своей должности чуть больше года. В администрации пообещали позднее ответить на вопросы о том, в связи с чем понадобилась замена и что именно муниципалитет ожидает от "Тагил-ТВ".

Про новую даму - директора, которую сегодня по сведениям сотрудников телекомпании, уже представили коллективу, известно, что она работала в "Комсомольской правде" в Екатеринбурге и на "Уралвагонзаводе", также исполняла обязанности директора свердловского НП "Союз малого и среднего бизнеса".

Стоит отметить, что Варакина с 2010 года работала в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области, где была сначала руководителем общественной приёмной, позже была избрана в правление организации. Затем Варакина была исполнительным директором Союза, но после двух лет (с мая 2015 года) перестала быть руководительницей. Кулуары Нижнего Тагила всегда связывали госпожу Варакину с тем довольно пестрым кругом лиц, который в той или иной степени был связан с бывшим во времена гендиректорства Сиенко главой пиара УВЗ Алексеем Жаричем, а также экс-помощником уральского полпреда Андреем Перла.

Означает ли назначение Варакиной на пост главы муниципальной телекомпании "ТагилТВ"- усиление в администрации города позиций бывших пиарщиков УВЗ или это размен персоналий в рамках каких-то иных кулуарных договоренностей - покажет время. Но то, что на пост директора муниципальной телекомпании в Нижнем Тагиле последние лет десять приходили не телевизионные профессионалы, а некие фигуры, возникавшие в результате неких не публичных договоренностей, без проведения конкурсов и иных процедур по отбору руководителей - очевидно.