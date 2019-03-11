Пинаев назначил нового директора "Тагил-ТВ". Зачем - мэрия обещала рассказать позже.

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Пинаев назначил нового директора "Тагил-ТВ". Зачем - мэрия обещала рассказать позже.

В Нижнем Тагиле назначили нового директора МАУ "Тагил-ТВ". Вместо Владимира Путинцева должность директора займёт общественница Людмила Варакина. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Новый директор приступит к обязанностям 12 марта.

Людмила Варакина(2013)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что Путинцев проработал в своей должности чуть больше года. В администрации пообещали позднее ответить на вопросы о том, в связи с чем понадобилась замена и что именно муниципалитет ожидает от "Тагил-ТВ".

Про новую даму - директора, которую сегодня по сведениям сотрудников телекомпании, уже представили коллективу, известно, что она работала в "Комсомольской правде" в Екатеринбурге и на "Уралвагонзаводе", также исполняла обязанности директора свердловского НП "Союз малого и среднего бизнеса".

Стоит отметить, что Варакина с 2010 года работала в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области, где была сначала руководителем общественной приёмной, позже была избрана в правление организации. Затем Варакина была исполнительным директором Союза, но после двух лет (с мая 2015 года) перестала быть руководительницей. Кулуары Нижнего Тагила всегда связывали госпожу Варакину с тем довольно пестрым кругом лиц, который в той или иной степени был связан с бывшим во времена гендиректорства Сиенко главой пиара УВЗ Алексеем Жаричем, а также экс-помощником уральского полпреда Андреем Перла.

Означает ли назначение Варакиной на пост главы муниципальной телекомпании "ТагилТВ"- усиление в администрации города позиций бывших пиарщиков УВЗ или это размен персоналий в рамках каких-то иных кулуарных договоренностей - покажет время. Но то, что на пост директора муниципальной телекомпании в Нижнем Тагиле последние лет десять приходили не телевизионные профессионалы, а некие фигуры, возникавшие в результате неких не публичных договоренностей, без проведения конкурсов и иных процедур по отбору руководителей - очевидно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пинаев назначил нового директора "Тагил-ТВ". Зачем - мэрия обещала рассказать позже.

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тагил-тв, нижний тагил, Людмила Варакина, смена, новый директор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 17

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети