Бизнесмены Ноябрьска вышли на митинг против высокого "мусорного" тарифа

В Ноябрьске при политической поддержке КПРФ прошёл митинг против "мусорной" реформы – бизнесмены несогласны с новым тарифом, при этом они готовы к диалогу с властями, которые, правда, не торопятся раскрывать, из чего состоит утверждённая ими плата за вывоз ТБО. Вскоре состоится новая акция, уже в рамках всероссийской, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 1 января 2019 г. регионы перешли на новую систему обращения с отходами. В апреле прошлого года на Ямале на шесть лет выбрали единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО "Инновационные технологии". Тариф на вывоз мусора с начала года переходит из жилищной услуги в коммунальную. По словам директора окружного департамента тарифной политики энергетики и ЖКК Дмитрия Афанасьева, полная стоимость услуг регионального оператора составляет почти 3 тыс. руб. за "куб".

"Это около 700 руб. с человека в месяц. Из них граждане будут платить 150 руб., а остальное берет на себя округ", - рассказал он.

Также на Ямале утвержден тариф и для юридических лиц – 1 002 руб. за кубометр.

Несогласная с такой постановкой вопроса инициативная группа жителей решила организовать митинг, для чего обратилась к местным коммунистам. Первый секретарь ноябрьского горкома КПРФ Андрей Шепелев рассказал Накануне.RU, что изначально его хотели провести около спортивно-оздоровительного комплекса в центре города, но согласовали в итоге на стадионе. В итоге 10 марта на мероприятие пришли 17 человек, в числе которых были два бизнесмена.

"Смысл митинга – власти используют "мусорную" реформу как повод для увеличения поборов с населения. Мы не против сортировки мусора, "за" реформу, но против дикого роста тарифа. Очень хорошо выступил член партии Андрей Ширшов – он с цифрами доказал, что сбор мусора в 20 раз дороже добычи нефти, если брать одинаковое количество того и другого. То есть на севере выгоднее собирать мусор, нежели добывать нефть", – сказал Шепелев.

Представитель предпринимательского сообщества, член инициативной группы, коммунист Инна Синицына рассказала Накануне.RU, что кроме неё в сообщество входят ещё четыре человека. От имени этих людей ноябрянка выступила на митинге.

"Мы против не реформы, а завышенных тарифов. Ямал находится на пятом месте в общероссийском рейтинге самых высоких тарифов на вывоз мусора. Письмо от нас о несогласии с платой на днях отправим губернатору и в департамент тарифной политики. Также вместе с тюменскими общественниками готовим петицию президенту, которую они повезут в приёмную Путина", – сказала Синицына.

Под письмами к окружным властям уже собрано 300 подписей, желающие смогут оставить автограф под документами ещё два дня. Синицына добавила, что региональный оператор ТКО стал монополистом и "задавил" небольшие местные компании.

"Предприниматели остались за бортом. У нас и так с местными бизнесменами сложная ситуация. Независимая оценка показала, что тариф, в который входит всё, – 51 руб. Один запрос о действующих расценках мы в департамент тарифной политики уже сделали, но нам информацию не дают – говорят, что она конфиденциальная. Но мы имеем право знать, на каком основании принимался тариф. Очень "мутная" ситуация и с территориальной схемой – общественных слушаний не было", – сказала Синицына.

По её словам, неясно, почему нельзя заключить договор напрямую с оператором, ведь посредник берёт по 7 руб. с каждого человека, то есть со всех жителей округа "набегает" приличная сумма.

23 марта в рамках всероссийской акции в Ноябрьске состоится новый митинг, посвящённый несогласию с тарифом на вывоз мусора.