Путин приедет в Югру? Участников открытия Малого театра в Когалыме проверяет ФСО

В Югре назвали дату официального открытия филиала государственного академического Малого театра России. Торжество запланировано на 22 марта, программа пока держится в секрете. Однако не исключено, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

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Аккредитацию журналистов начала окружной департамент общественных и внешних связей. На открытие театра приглашены представители Правительства РФ, отмечено в анонсе. Однако проверку данных журналистов проводит Федеральная служба охраны, которая традиционно отвечает за безопасность мероприятий с участием первого лица государства.

Подробности и программу будут позднее, сообщают в ДОИВС, дополнительной информации получить не удалось - начальник департамента Галина Липатова не ответила на звонок корреспондента. Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова в ходе январской встречи приглашала Владимира Путина на открытие филиала.

Строительство учреждения ведётся в рамках пятистороннего соглашения муниципальной администрации с Минкультуры России, Государственным академическим Малым театром, правительством ХМАО и ЛУКОЙЛом. Актёрская труппа будет состоять из выпускников театрального училища имени Щепкина.