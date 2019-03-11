Чалов, Ахметов и Караваев вызваны в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с игроками, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Казахстаном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Всего вызвано 26 футболистов, отметим, что в списке много новичков.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").



Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).



Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

21 марта российская сборная на выезде встретится с Бельгией, а 24-го марта сыграет в гостях против Казахстана. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 17 марта в Новогорске.