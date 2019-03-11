Минсельхоз разработал новую доктрину продбезопасности

Минсельхоз работал проект новой доктрины продовольственной безопасности России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что проект согласован с профильными ведомствами и внесен на рассмотрение правительства. Документ был разработан с учетом предложений научного сообщества.

В частности в новой доктрине будет изменена методика расчета показателей продовольственной безопасности - будет учитываться показатель самообеспеченности вместо удельного веса отечественного производства в общем объеме внутреннего рынка.

"Кроме того, вводятся показатели, характеризующие экономическую и физическую доступность продовольствия для населения", - говорится в сообщении.

Документ будет утвержден после согласования проекта с Совбезом России и Администрацией президента.