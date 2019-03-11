Десятки мигрантов задержаны после обысков на рынке "Садовод" и в ТЦ "Москва"

Полицейские задержали несколько десятков мигрантов после обысков на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва".

Задержанных проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений, сообщает ТАСС.

Речь может идти о драке со стрельбой в окрестностях ТЦ "Москва", которая произошла ночью 9 марта.

Ранее сообщалось, что территорию ТЦ на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН, которые досматривают граждан. При этом в помещениях самого торгового центра идет обыск.

Также в понедельник обыски проводятся на рынке "Садовод" и еще нескольких объектах.