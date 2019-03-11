11 Марта 2019
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Не вписался в поворот: во Владивостоке опрокинулся военный "КамАЗ"

При опрокидывании военного автомобиля "КамАЗ" на трассе во Владивостоке никто не пострадал. Появились некоторые подробности аварии.

Сегодня стало известно, что военный автомобиль, предположительно, "Панцирь-С1", опрокинулся, перекрыв движение в одну сторону. В социальных сетях появились фото с места ДТП.

на трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль "Панцирь-С1"(2019)|Фото: inforos.ru

Как заявил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, авария случилась 11 марта при следовании по дороге общего пользования "Седанка - Патрокл": военный "КамАЗ" при прохождении поворота опрокинулся на левый борт.

"В ДТП никто не пострадал, в ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации", - отметил Воскресенский.

Точная причина случившегося сейчас устанавливается.

инфографика ЗРПК Панцирь-С1, зенитный ракетно-пушечный комплекс, характеристики(2013)|Фото: Накануне.RU

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Не вписался в поворот: во Владивостоке опрокинулся военный "КамАЗ"

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Теги: Владивосток, военные, ДТП



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