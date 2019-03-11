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Общество Приволжский ФО Пермский край

Управляющая компания извинилась перед пермяком, с которого требовала 2 млн

Управляющая компания "Свой дом" извинилась перед пермяком, которому в квартиру "прописали" 4 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Напомним, из-за этой ошибки с жильца дома №6 по ул. Соловьева требовали квартплату в сумме 2 млн руб.

"В свою очередь, управляющая организация объяснила, что сведения в счет-квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг собственнику жилья внесены неверно по причине сбоя программного обеспечения, вследствие чего и произошла ошибка в начислениях. В настоящее время данная ошибка устранена, произведена корректировка начислений. Собственнику квартиры принесены извинения", сообщили в инспекции.

В ведомстве напомнили прикамцам, что в случае сомнений в правильности начисления платы за ЖКХ собственник жилья может обратиться с заявлением для проведения проверки начислений. К заявлению необходимо приложить платежные документы.

Отметим, что с проблемой сильно завышенных платежей столкнулись 2,5 тыс. пермяков. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

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Управляющая компания извинилась перед пермяком, с которого требовала 2 млн

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Теги: квитанция, жкх, Пермь



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