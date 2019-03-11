Ели грязные овощи. В Зауралье мать-алкоголичка оставила своих детей на три дня в холодном доме

В одном из сел Альменевского района мать-алкоголичка оставила троих своих малолетних детей на три дня без еды, воды и присмотра взрослых.

В результате детям пришлось питаться грязными овощами, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Женщина оставила детей в неотапливаемом доме. Стоит отметить, что мать и раньше не уделяла детям пристального внимания: водила домой шумные пьяные компании, устраивала скандалы.

Суд назначил ей 290 часов обязательных работ.