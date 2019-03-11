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Общество Свердловская область

Житель Екатеринбурга предложил забрать мандат у депутата-коммуниста Пирожкова

Житель Екатеринбурга потребовал, чтобы депутат городской думы Андрей Пирожков сдал мандат. По данным мужчины, который решил не раскрывать своего имени, коммунист якобы незаконно уклонился от призыва в армию. Обращения по этому вопросу уже направлены в военную прокуратуру, ФСБ, в администрацию губернатора и ряд других органов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Меня возмущает, что народные избранники, призванные защищать закон, сами первые его нарушают, дают взятки и плюют на долг перед обществом и государством. Особенно печально видеть это со стороны совсем молодого человека, только что выпустившегося из юридического института и начавшего взрослую жизнь", - сообщается в письме.

Уралец также требует, чтобы Пирожков добровольно прошёл медицинскую комиссию.

Оперативно получить комментарий от народного избранника не удалось.

Отметим, что Андрей Пирожков - самый молодой депутат в гордуме, ему 23 года. Недавно он предложил городской власти сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов-очников.

Также депутат стал известен фразой про "хороший ГУЛАГ". "ГУЛАГ - хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества - от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные - насильники и убийцы - чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги. Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия - меньше 500 руб. в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. руб. в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом", - заявлял он.

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Житель Екатеринбурга предложил забрать мандат у депутата-коммуниста Пирожкова

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Теги: екатеринбург, андрей пирожков, мандат, служба



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