В подмосковных Мытищах в ДТП пострадали пять детей

В подмосковных Мытищах в результате ДТП пострадали пять детей и один взрослый, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Отмечается, что один пострадавший отпущен, один находится в состоянии средней степени тяжести, еще четверо - в удовлетворительном состоянии с легкими травмами. Врачи оказывают пострадавшим помощь в Мытищинской городской клинической больнице.

Ранее СМИ сообщили о ДТП с участием грузовика и автобуса на Фабричном проезде в поселке Пироговский.