Законопроект, запрещающий передавать долги за ЖКХ коллекторам, внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, его автором выступила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

По ее словам, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимать задолженности по коммунальным платежам. Это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан, отметила Яровая.

В ноябре сообщалось, что коммунальные организации вскоре могут передавать долги за поставку услуг ЖКХ коллекторам. "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств.

Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

Эксперты предупреждали, что на первых порах привлечение коллекторов к сбору догов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность.