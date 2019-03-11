В столице Югры снежная глыба снесла козырек жилого дома

Жильцы многоквартирного дома на ул. Чехова в Ханты-Мансийске не смогли выйти из своего подъезда из-за обрушившегося козырька здания. Крыша входной конструкции упала из-за снежной глыбы, передает корреспондент Накануне.RU.

Жильцы сообщают, что на крыше дома была наледь и снег. Приехавшие работники ЖКХ сбили сосульки, но круша чистить не стали. Сегодня утром наледь с крыши упала на козырек.

В комментариях под фото жители города сообщают, что это не первый случай обрушения карнизов из-за снега. Некоторые собственники не ждут коммунальщиков и самостоятельно убирают снег с крыш.