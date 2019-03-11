В Чебаркуле прошел митинг в поддержку главы города, обвиняемого в получении взятки

В Чебаркуле прошел митинг в поддержку арестованного главы города Сергея Ковригина, обвиняемого в получении взятки. Поддержать мэра пришли более 100 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Также опубликована петиция за "отмену сфальсифицированного уголовного дела против Сергея Ковригина", которую подписали более 500 человек.

По словам автора петиции, при Ковригине город получил статус курортного и получил гранты на развитие, стали ремонтироваться дороги.

"Если Ковригин вор, где его миллионы? Где реальные факты? Он коренной чебаркулец, живет в городе в двухкомнатной квартире, у него нет бизнеса, дети ходят в обычные чебаркульские школы и кружки. Он всегда идет на контакт с простыми людьми. Мы не защищаем Ковригина, мы только констатируем, что в городе творят беспредел и просто сажают человека, который "кому-то" неугоден. Никто не хочет в чем-то разбираться. У нас сложилось мнение, что уголовное дело может быть сфабриковано теми лицами, которых Ковригин не устраивает, которых он убрал от бюджета и коммунального хозяйства", - говорится в обращении.

В связи с этим автор просит отправить в Чебаркуль проверку, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, Ковригина обвиняют в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. руб. в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.

Местный политсовет "Единой России" отказался приостанавливать членство Ковригина. Решение было принято президиумом регионального отделения "ЕР".