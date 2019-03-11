Беглов получил порцию критики на встрече с депутатами, среди которых оказалась будущий соперник по выборам

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов сегодня встретился с группой депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, на встрече присутствовали Борис Вишневский, Максим Резник, Андрей Анохин, Александр Егоров, Надежда Тихонова, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева. Последняя собирается, напомним, баллотироваться на выборах губернатора в сентябре.

Из размещенного на сайте администрации Санкт-Петербурга скупого отчета нельзя сделать практически никаких выводов о содержании и итогах беседы, кроме того, что такая встреча по инициативе депутатов все-таки состоялась и на ней обсуждались, цитируем, "актуальные вопросы развития города". Встреча прошла, кстати, в ЦПКО им. С.М. Кирова, где проходят торжества по случаю Масленицы. Беглов отметил, что встреча прошла "плодотворно и в конструктивном ключе".

Журналисты "Фонтанки" между тем приводят некоторые подробности переговоров, не попавшие в официальные сообщения. В частности, группа оппозиционно настроенных депутатов высказала что-то вроде претензий в адрес временно исполняющего обязанности градоначальника, который, по их мнению, не всегда своевременно реагирует на запросы и обращения депутатов.

Беглов, по версии журналистов, в ответ заявил, что депутатов в Заксобрании несколько десятков человек, да еще больше тысячи "муниципалов" - если, мол, будет разбираться с каждым обращением и вопросом лично, то когда работать? Собравшиеся тем не менее привели в пример предыдущего губернатора Георгия Полтавченко, который успевал работать со всеми категориями граждан – от обывателей до депутатов. Хотя часть депутатского корпуса критиковала за работу и его.

Ранее мы сообщали, что руководитель фракции "Партии роста" в Законодательном собрании Оксана Дмитриева заявила о желании побороться за кресло губернатора в сентябре. Чуть позже стало известно о том, что КПРФ рассматривает вопрос о выдвижении в соперники врио губернатору Санкт-Петербурга известного режиссера Владимира Бортко.