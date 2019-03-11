Дочь Пескова одобрила "закон о фейковых новостях": "Для нашей семьи это очень актуально"

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова одобрила появление закона о fake news.

На своей странице в Instagram Елизавета Пескова написала: "Наконец-то ввели закон о распространении фейковых новостей (для нашей семьи, кстати, это очень актуально). А вот закон о распределении цвета штанов и количестве КУ (недавно пересмотрели с @zazerkatye (вторая жена Пескова Екатерина – мать Лизы – прим. ред.) "Кин-Дза-Дза" Данелии) должен стать следующим после закона об оскорблении власти" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Елизавета Пескова частенько становится героиней новостей. Правда, в большинстве случаев основой для заметок о ней служат не слухи или фальшивые высказывания, а цитаты с ее собственных страниц. Возможно, девушке стоило бы радоваться не закону о фейковых новостях, а возможности закрыть собственную страницу от посторонних (которой она, почему-то, не спешит воспользоваться).