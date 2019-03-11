В школах Екатеринбурга дополнительно создадут 12 тысяч мест

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал поручение дополнительно создать 12 тысяч мест в школах города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, строители уже возводят три школы на 4 тысячи мест, а в ближайшее время будут проведены необходимые конкурсные процедуры на строительство еще пяти школ на 3 тысячи 200 мест. В администрации добавили, что в стадии проектирования находятся четыре школы на 4 тысячи 900 мест.

Напомним, ранее жители Академического и Краснолесья направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Поводом для обращения послужила приемная кампания в первые классы в 2019 году. Из-за неполадок на сайте Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений.

В конце февраля для родителей будущих первоклассников Екатеринбурга провели собрание, на которое пришли застройщики, директора управляющих компаний и школ, а также представители департамента образования во главе с Екатериной Сибирцевой. Было отмечено, что "резиновые" школы в городе будут работать, что называется, "на волевых", а новые здания обещают не раньше 2021 года.