Миноброны не подтвердило информацию об ударах ВКС по сирийскому Идлибу

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

Миноброны не подтвердило информацию об ударах ВКС по сирийскому Идлибу

Информация об ударах российских ВКС по сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны России.

Так в ведомстве прокомментировали данные, появившиеся в СМИ со ссылкой на "военные источники".

Сообщалось, что якобы 9 марта российская авиация в ответ на нарушение террористами режима деэскалации нанесла точечные удары по целям в Идлибе.

Напомним, 9 марта межведомственные координационные штабы РФ и Сирийской Арабской Республики сделали совместное заявление о бедственном положении сирийцев, незаконно удерживаемых подконтрольными США бандформированиями в лагере беженцев Рукбан.

Вооруженные группировки подконтрольные США 1773 дня насильственно удерживают сирийских граждан. В лагере отсутствует питание, медицинская помощь. Больше всего в лагере страдают грудные дети. В условиях антисанитарии и инфекционных заболеваний они фактически не имеют шансов выжить.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Миноброны не подтвердило информацию об ударах ВКС по сирийскому Идлибу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: идлиб, вск, минобороны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 1073

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети