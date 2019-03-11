Миноброны не подтвердило информацию об ударах ВКС по сирийскому Идлибу

Информация об ударах российских ВКС по сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны России.

Так в ведомстве прокомментировали данные, появившиеся в СМИ со ссылкой на "военные источники".

Сообщалось, что якобы 9 марта российская авиация в ответ на нарушение террористами режима деэскалации нанесла точечные удары по целям в Идлибе.

Напомним, 9 марта межведомственные координационные штабы РФ и Сирийской Арабской Республики сделали совместное заявление о бедственном положении сирийцев, незаконно удерживаемых подконтрольными США бандформированиями в лагере беженцев Рукбан.

Вооруженные группировки подконтрольные США 1773 дня насильственно удерживают сирийских граждан. В лагере отсутствует питание, медицинская помощь. Больше всего в лагере страдают грудные дети. В условиях антисанитарии и инфекционных заболеваний они фактически не имеют шансов выжить.