11 Марта 2019
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Общество За рубежом

Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

49-летняя поп-дива Дженнифер Лопес выходит замуж. На своей странице в Instagram она опубликовала романтическую фотографию: на фоне белоснежного пляжного песка и костра ее рука – в руке бойфренда Алекса Родригеса. И на безымянном пальце у Джен огромный десятикаратник восхитительной огранки "изумруд". Ничего иного мы от Алекса и не ожидали.

Лопес, кстати, не стала комментировать событие, лишь оставила много-много самйликов-сердечек.

Лопес и бейсболист Родригес (43) начали встречаться в 2017 году, но их уже давно называют семьей. Дженнифер, к радости своих поклонников, перестала гоняться за молодыми танцорами и нашла человека, подходящего себе по всем параметрам. Родригеса, например, нельзя упрекнуть в альфонстве – его состояние не уступает тому, что имеет Дженнифер. Впрочем, некоторые считают, что Алекс слишком самовлюблен, и, возможно, со временем переключится на более молодую даму.

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Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

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Теги: дженнифер лопес, замужество, свадьба, помолвка, алекс родригес



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