11 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

"Крали все всё время независимости". Порошенко оправдал себя в скандале о хищениях в ВСУ

Украинский президент Пётр Порошенко пытается перехватить инициативу в скандале из-за массовых и многолетних хищений в армии, который разгорелся в конце февраля из-за журналистских расследований, и занял позицию главного инициатора расследований. По его словам, именно после его обращения возбуждено "почти 10 уголовных дел, у всех фигурантов проведены обыски". Об этом он сказал на телеканале ICTV.
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Олигарх заявил, что уже "предъявлены обвинения, есть решения судов, в том числе по директорам и руководству профильных позиций", хотя об этом ничего неизвестно.

Порошенко пообещал, что все воровавшие понесут ответственность. При этом, по данным журналистов, одной из "фирм-прокладок" для завышения стоимости работ выступала его "Кузня на Рыбацком", которая ремонтировала старую технику для армии и была продана в конце прошлого года.

"Крали все всё время независимости Украины", - признал олигарх.

Однако он заверил, что теперь власть "решительно борется с воровством в армии". Также Порошенко и его кум генпрокурор Юрий Луценко заявили, что на самом деле власть давно вела расследования по этим делам, но журналисты просто обнародовали сведения раньше времени.

Коррупционный скандал стал причиной акций нацистов из "Национального корпуса" (запрещён в России) в Киеве и Черкассах, приведших к столкновениям с полицией. Они требуют от Порошенко посадить в тюрьму своего давнего и близкого бизнес-парнтера - замглавы СНБО Олега Гладковского, уволенного им, но не привлечённого к ответственности. Политологи считают, что за этим стоит глава МВД Арсен Аваков, который действует против Порошенко.

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"Крали все всё время независимости". Порошенко оправдал себя в скандале о хищениях в ВСУ

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Теги: Украина, Петр Порошенко, коррупция



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