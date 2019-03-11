Следствие просит заочно арестовать экс-главу банка "Открытие"

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Следствие просит заочно арестовать экс-главу банка "Открытие"

СК ходатайствует о заочном аресте бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Отмечается, что следственные органы направили в суд материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Данкевича.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Данкевич был объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие".

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывших руководителей банка. Правоохранителей заинтересовали сделки по покупке "Открытием" необеспеченных облигаций одной из структур О1 Group Бориса Минца. По версии следствия, Данкевич дал распоряжение об их покупке по полной стоимости, зная, что реальная стоимость гораздо меньше.

Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следствие просит заочно арестовать экс-главу банка "Открытие"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, Евгений Данкевич, банк открытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.02.2019 16:30 Мск Экс-главу банка с югорскими корнями из "пенсионной" схемы Минца ищут за растрату 34 млрд
Ранее 05.02.2019 07:32 Мск Бывшего главу банка "Открытие" объявили в розыск
Ранее 25.12.2018 08:31 Мск Против бывших руководителей "ФК Открытие" возбуждено уголовное дело

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 1074

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети