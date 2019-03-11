Следствие просит заочно арестовать экс-главу банка "Открытие"

СК ходатайствует о заочном аресте бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Отмечается, что следственные органы направили в суд материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Данкевича.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Данкевич был объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие".

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывших руководителей банка. Правоохранителей заинтересовали сделки по покупке "Открытием" необеспеченных облигаций одной из структур О1 Group Бориса Минца. По версии следствия, Данкевич дал распоряжение об их покупке по полной стоимости, зная, что реальная стоимость гораздо меньше.

Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб.