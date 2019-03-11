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Общегородской молебен торжества православия состоится в Екатеринбурге

Общегородской молебен торжества православия состоится в воскресенье, 17 марта, передает корреспондент Накануне.RU в Екатеринбурге. Во время молебна митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин торжества православия, традиционно совершаемый в первое воскресенье Великого поста.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской епархии, православные будут молиться «о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех», в том числе, об устранении раскола в мировом православии, прекращении противостояния в Украине и Сирии, о единстве и согласии нашего общества.

Глава митрополии призвал собраться на месте будущего храма святой Екатерины и совершить там молебен торжества православия «для укрепления нашей веры, для призвания помощи Святого Духа в этом великом деле для того, чтобы образ святой Екатерины, с именем которой наш город жил много и много лет, чтобы эта сила духа всегда соприсутствовала каждому жителю нашего города и укрепляла нас в добром делании для спасения своей души, для жизни праведной и благодатной».

совет по информполитике в полпредстве, митрополит Кирилл(2017)|Фото: Накануне.RU

Молебен состоится на площади перед Театром драмы, на месте будущего собора небесной покровительницы Екатеринбурга. С иконами, хоругвями верующие соберутся перед святынями Екатеринбургской епархии - ковчегами с частицами мощей святой Екатерины, Симеона Верхотурского, Александра Невского, Матроны Московской.

Общегородской молебен торжества православия состоится в воскресенье, 17 марта, в 15:00. Сбор участников соборной молитвы в 14:30 на площадке перед Театром драмы.

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Общегородской молебен торжества православия состоится в Екатеринбурге

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Теги: молебен торжества православия, екатеринбуржская епархия, митрополит кирилл, храм святой екатерины



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