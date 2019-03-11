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СМИ: Сочинская скоростная трасса стоимостью 1 трлн рублей может получить бюджетное финансирование

Проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья может получить доступ к бюджетному финансированию.

Как сообщает газета "Ведомости", Росавтодор представил в Минтранс новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране.

При этом отмечается, что Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн рублей, сократив протяженность до 80,5 км. Ведомство предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе.

Строительство планируется начать уже в этом году с обхода Сочи.

Ранее сообщалось, что проектом строительства дороги интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга – Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, объяснил источник. Он поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну.

По последним данным издания, генподрядчиком планируется сделать "Мостотрест" Аркадия Ротенберга.

По словам одного из чиновников, идея в том, чтобы "создать российский Лазурный берег, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать".

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СМИ: Сочинская скоростная трасса стоимостью 1 трлн рублей может получить бюджетное финансирование

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Теги: сочи, скоростная трасса, джубга-сочи



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