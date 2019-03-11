11 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Европа отказалась участвовать в новой провокации в Керченском проливе, - источник

Германия и Франция категорически отказались участвовать в новой провокации в Керченском проливе, как того хотели украинские власти. Об этом в Facebook написал израильский политолог Соломон Манн.
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Он сослался на закрытый аккаунт одного из немецких политиков, который разместил запись перепалки между немецким канцлером Ангелой Меркель и министром обороны Урсулой фон дер Ляйен на заседании кабинета министров. Фон дер Ляйен настаивала на том, чтобы исполнить просьбу США и Украины и присоединиться к проходу кораблей через Керченский пролив. На это Меркель ответила очень резко.

"Вы рассуждаете, как дети. Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?" - передал Манн слова Меркель.

При этом она также сослалась на письмо президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он предостерег Меркель от необдуманных шагов под нажимом США.

Как ранее сообщало Накануне.RU, США отказали в поддержке украинскому президенту Петру Порошенко в случае новой провокации в Керченском проливе именно из-за позиции Европы. Кроме того, "Атлантический совет" при НАТО считает, что Порошенко должен покинуть свой пост, так как не заслуживает второго срока. Поэтому идти на новую провокацию из-за Порошенко США невыгодно, а отказ Европы означает, что там не хотят дальше ухудшать отношения с Россией.

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Европа отказалась участвовать в новой провокации в Керченском проливе, - источник

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Теги: Украина, Керченский пролив, Европа, Германия



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