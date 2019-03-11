Несколько сотрудников Сбербанка погибли при крушении Boeing 737 MАХ в Эфиопии

При крушении Boeing 737 MАХ в Эфиопии погибли двое сотрудников Сбербанка России, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на компанию.

В банке подтвердили гибель двух уроженцев Таганрога - супругов Екатерины и Александра Поляковых. Отмечается, что они поехали на отдых на попавшем в авиакатастрофу самолете.

"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", - говорится в сообщении.

В кредитной организации выразили соболезнования родным и близким всех погибших.

Как сообщало Накануне.RU, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение. В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.