Фигуранту дела о нападении на депутата заксобрания Прикамья предъявлено обвинение

Предъявлено обвинение жителю Прикамья, которому вменяют покушение на убийство депутата краевого заксобрания Илью Кузьмина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, 24 февраля неизвестный позвонил политику и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Срочность объяснялась тем, что звонивший не был местным жителем и вот-вот должен был покинуть Соликамск. Кузьмин прибыл к месту встречи, вышел из машины и стал отходить от нее. В это время стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и дважды выстрелил из него в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошёл "мимо", после чего Илья поскользнулся и стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика.

Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска. Вечером 25 февраля его "взяли" и допросили. На прошлой неделе ему предъявили обвинение, он остаётся под стражей. Добавим, краевой комитет КПРФ назвал нападение "подлым" и "заказным".