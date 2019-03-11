Силовики обыскивают торговый центр "Москва" и рынок "Садовод"
Силовики с утра в понедельник проводят обыски на территории столичного торгового центра "Москва".
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, территорию ТЦ на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН, которые досматривают граждан. При этом в помещениях самого торгового центра идет обыск.
Чем вызваны следственные действия и есть ли задержанные, пока неизвестно. По некоторым данным, обыски проводятся также на рынке "Садовод" и еще нескольких объектах.
Официально правоохранители ситуацию пока не комментируют.
Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на рынке "Садовод" в Москве произошел крупный пожар.