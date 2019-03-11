Четыре человека получили ранения в Индии при обстреле с пакистанской стороны

Не менее четырех человек ранены в Индии при обстреле с пакистанской стороны. Инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир 10 марта.

По данным индийской стороны, пакистанские военные из минометов и из стрелкового оружия обстреляли посты и деревни в районе Камалкот и города Ури в Северном Кашмире. Индийская армия открыла ответный огонь, передает Regnum.

На прошлой неделе Нью-Дели опроверг заявление Исламабада о том, что индийские истребители Су-30 якобы были сбиты в ходе столкновения в конце февраля.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных. После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.