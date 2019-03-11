"Вы давно в Париже были?"-2: чиновники и активисты Челябинска готовятся к первой встрече

12 марта в мэрии Челябинска пройдет первая встреча активистов ряда общественных движений и чиновников, о которой тогда еще врио главы города Владимир Елистратов договорился в декабре прошлого года. Во вторник, как заявляют представители движений "Челябинск, дыши!" и "Стоп-ГОК", речь пойдет о регулировании выбросов промышленных предприятий в период так называемых неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент Накануне.RU.

Во встрече активистов, как стало известно, примут участие Дмитрий Закарлюкин, Андрей Костенко, Игорь Кривченко и Надежда Вертяховская. Кто именно из чиновников придет на встречу, пока точно неизвестно, распоряжение об ее организации подписано заместителем главы по городскому хозяйству Владимиром Крехтуновым. Группу активистов для переговоров формировали с декабря, по согласованию сторон, в нее не включили, например, лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца. Формально причиной стало уголовное дело, возбужденное силовиками в отношении него, активисты спорить не стали. Кстати, наличие дела не помешало Московцу принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска.

Напомним, что в день празднования Конституции 12 декабря 2018 года пришедшие выразить протест против смога в Челябинске и бездействия властей горожане практически силой ворвались в здание мэрии. И добились встречи с исполняющим обязанности главы города Владимиром Елистратовым, который на той встрече довольно неуклюже поинтересовался у собравшихся, "давно ли они были в Париже?" Имея в виду, видимо, что проблемы с экологией присутствуют у всех городов-миллионников, а не только у челябинцев.

Надо ли говорить, что такое объяснение, мягко говоря, не всех устроило, а сами слова Елистратова были встречены с раздражением и быстро превратились в мем.