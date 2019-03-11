Борт "Икара" рейсом Сургут – Пхукет из-за поломки "сел" в Красноярске

Самолёт авиакомпании "Икар", летевший из Сургута в тайский Пхукет, из-за неисправности сел в Красноярске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного аэропорта "Емельяново".

Посадка произошла в штатном режиме в 5.20 по местному времени. Сейчас за пассажирами прилетел резервный борт, который в 15.00 отправится в Тайланд. Количество пассажиров на борту и то, о какой именно неисправности идёт речь, не уточняется.

По некоторым данным, причиной посадки стал отказ энергосистемы - на борту работал один генератор.