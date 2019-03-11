В Челябинске временно отключат телеканалы и радиостанции из-за покраски и подсветки телебашни

В Челябинске с 11 марта по 5 апреля произойдут кратковременные отключения телеканалов и радио из-за подготовки телебашни к покраске и подсветке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

По поручению губернатора Бориса Дубровского у телебашни появится подсветка. Ее покрасят и демонтируют неиспользуемые металлоконструкции. Работы должны быть завершены до конца 2019 года.

На период проведения работ будет временно отключено приемо-передающее оборудование.

В результате в будние дни произойдет кратковременное отключение телеканалов "Петербург – 5 канал" и "ЧЕ", а также 11 радиостанций.