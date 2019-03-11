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Общество В России

Сухоруков назвал "бредом и глупостью" идею съемок фильма "Брат-3"

Известный российский актер Виктор Сухоруков прокомментировал идею снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат". Артист, который сыграл в обоих картинах, выступил категорически против.

Напомним, шоумен Стас Барецкий недавно заявил, что планирует начать работу над фильмом "Брат-3", который якобы станет продолжением популярных работ Балабанова.

Как заявил Виктор Сухоруков, "даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю". По его словам, вся эта ситуация напоминает ему "бред и глупость", которую он не знает, как комментировать.

Брат 2, Ирина Салтыкова, Сергей Бодров(2019)|Фото: Брат 2

"Где-то прочитал, что будто бы этот режиссер, или кто он там - музыкант, шоумен, - разговаривал со мной о возможности участия в фильме. По его словам, я сначала согласился - а потом отказался", - цитирует Сухорукова "Вечерняя Москва".

Актер добавил, что "никаких разговоров не было и быть не могло". Виктор Сухоруков подчеркнул, что кино - это искусство, а Алексей Балабанов был художником.

Ранее певица Ирина Салтыкова, игравшая возлюбленную персонажа Сергея Бодрова в фильме "Брат-2", назвала ужасной идею съемок продолжения картины.

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Сухоруков назвал "бредом и глупостью" идею съемок фильма "Брат-3"

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Теги: Сухоруков, Брат-3, съемки



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