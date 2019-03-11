Пермяк избил годовалого пасынка и выгнал его на балкон

Житель Перми после издевательств над пасынком попал под "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

В соцсетях местные жители рассказали о том, что мужчина избил мальчика, пока его матери не было дома, а после выгнал ребёнка на балкон. При этом отчим выкинул с балкона коляску.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что в 1.40 10 марта жительница дома №48а по Революции сообщила им, что сосед ведёт себя неадекватно, слышен плач маленького ребёнка. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии нашли на балконе с различными травмами мальчика, возрастом год и четыре месяца. Его увезли в больницу, а пьяного мужчину – в полицию.

Ранее семья на учёте не состояла. Мать ребёнка получила "административку" за неисполнение обязанностей по воспитанию сына, отчим – "уголовку" по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Дело передано в краевое управление СКР.