11 Марта 2019
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В Перми за неделю от гололеда пострадали больше 150 человек

Прокуратура Пермского края проводит проверку работы органов местного самоуправления, подрядных и управляющих организаций из-за многочисленных жалоб на гололед. По данным "cкорой помощи" Перми, только за неделю травмы получили 152 человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Надзорное ведомство проверит, насколько своевременно коммунальщики проводят противогололедные мероприятия, очистку кровель домов, расчистку тротуаров, автомобильных дорог и придомовых территорий от снега и наледи. Основанием для проверки стали обращения граждан, а также факты травматизма с 6 по 9 марта 2019 г.

"Каждому факту травматизма граждан, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в краевой прокуратуре.

По информации медиков, 5 марта было зарегистрировано 10 случаев вызовов на уличные травмы, 6 марта, когда в город пришла оттепель - восемь случаев, 7 марта, когда мороз вернулся и город стал очень скользким - 51 вызов, 8 марта - 45 вызовов, 9 марта - 38 вызовов. Итого за одну неделю в больницы Перми обратились 152 человека.

Несколько горожан получили серьезные травмы 10 марта во время масленичных гуляний в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка".

Врачи отмечают, что травмы пострадавших типичны для падений - это ушибы, переломы, подозрения на черепно-мозговые травмы. Также есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей.

(2006)|Фото: foto.gazetazp.ru

В "скорой помощи" пермякам советуют минимизировать риски: внимательно смотреть на дорогу, не делать резких движений, не бегать за общественным транспортом, а по возможности и вовсе пересесть на такси. Пожилым людям врачи рекомендуют воздержаться от прогулок, поскольку для них последствия падения могут быть очень опасными.

Отметим, что в социальных сетях уже появилась новость о смерти мужчины из-за гололеда. Якобы, он вышел из дома, поскользнулся на льду возле подъезда, упал и умер, поскольку травма головы оказалась несовместимой с жизнью. Информацию об этом инциденте опубликовали в группе "Мой город Пермь" со ссылкой на соседку погибшего.

В единой дежурно-диспетчерской службе города Перми информацию о гибели человека из-за травмы головы, полученной в результате падения на тротуар, не подтвердили, сообщили Накануне.RU в администрации города.

гололед, скользкие дороги(2019)|Фото: Жизнь района

По информации городских властей, заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич провел оперативный штаб с руководителями районных учреждений благоустройства. Перед подрядными организациями поставлена задача - не допустить образования наката и гололеда на дорогах, заездных карманах общественного транспорта, пешеходных переходах и тротуарах. Для этого необходимо соблюдать технологический цикл – обработку противогололедными материалами с последующим прометанием.

В эти выходные подрядчики использовали 921 тонну противогололедных материалов.Установлено, что в ряде районов подрядчики допустили нарушение технологического цикла, из-за чего на улицах города и возник гололед.

"При обнаружении наката на тротуарах, подрядным предприятиям выдавались указания по подсыпке тротуаров. Так, например, в Индустриальном районе за праздничные выходные работы были выполнены на дорогах, внутриквартальных проездах, подходах к учреждениям соцсферы по улицам Мира, Качалова, Снайперов, Карпинского, Космонавта Леонова, шоссе Космонавтов и другим. В Ленинском района были обработаны улицы Екатерининская, Луначарского, Ленина и другие. В Орджоникидзевском районе выявлено более 15 замечаний по тротуарам, автобусным остановкам и пешеходным переходам по улицам Вильямса, Гайвинская, Александра Щербакова, Академика Веденеева – там не была произведена своевременная подсыпка противогололедными материалами. Подрядчику выписаны предписания об устранении выявленных замечаний. В Ленинском районе были составлены предписания по улицам Монастырская и Пушкина, все замечания были устранены в срок", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако пока в администрации рапортуют об устранении нарушений, пермяки продолжают в социальных сетях делиться фотографиями и видеозаписями гололедицы. Депутат гордумы Надежда Агишева на своей странице в "Фейсбуке" поделилась фотографией заледеневшего крыльца МКУ "Благоустройство Свердловского района Перми".

"Сапожник без сапог" - охарактеризовала состояние крыльца депутат, и отметила, что после безуспешных попыток дозвониться, решила самостоятельно дойти до тех, кто отвечает за уборку улиц и тротуаров от наледи.

В социальной сети "ВКонтакте" пермяки опубликовали видеозапись, катания на коньках по улицам города. На кадрах видно, как молодой человек, едет по улице, точно это специально залитый каток. Остальные пешеходы, вынуждены шагать с крайней осторожностью, чтобы не упасть.

Добавим, что на этой неделе, согласно данным гидрометцентра, в Перми ожидаются перепады температур, а значит число пострадавших на скользких дорогах может продолжить расти.

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В Перми за неделю от гололеда пострадали больше 150 человек

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Теги: гололед, травмы, падения, скорая помощь, ушибы, переломы, управляющие компании, уборка улиц



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