В СМИ появилась информация о госпитализации певицы Юлии Началовой

38-летняя певица Юлия Началова госпитализирована в Москве. Врачи оценивают состояние звезды как крайне тяжелое, она находится в реанимации одной из столичных клиник, передает telegram-канал "112".

По данным канала, у Юлии резко поднялся уровень сахара в крови, кроме того, обострилась подагра – тяжелое хроническое заболевание суставов, при котором страдают пальцы, кисти стопы, локти и колени.

Между тем, информацию опроверг менеджер Юлии Владимир Белов. "Откуда вы берете эти новости? Я не хочу комментить этот бред. Все хорошо, все в порядке", - цитирует представителя артистки телеканал "360".

Пик популярности Началовой пришелся на конец 90-х – начало нулевых. Сейчас артистка периодически поет на сборных концертах, часто появляется на различных ток-шоу на федеральных телеканалах.