11 Марта 2019
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В Екатеринбурге наледь с крыши упала на детскую коляску

В Екатеринбурге на детскую коляску упала наледь. Глыба льда свалилась с крыши дома. Об этом житель города написал в сообществе "Инцидент. Екатеринбург", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошёл у дома № 48Г по улице Куйбышева в минувшие выходные.

"С крыши упал лёд и прямо на коляску. Слава богу, что с малышкой все хорошо. Будьте осторожны", - пишет Максим.

Добавим, что это не первый случай. В начале марта 9-летнего мальчика госпитализировали после падения на него наледи с крыши дома, а через несколько дней пострадала женщина, которая гуляла с коляской. Малыш отделался испугом, а вот у мамы диагностировали ушибы и ссадины.

Кроме того, на пожилую женщину с крыши мэрии упала ледяная глыба. В результате у пострадавшей был зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга уже внесла 11 представлений и возбудила три административных производства в адрес мэра Александра Высокинского из-за нарушений при уборке крыш.

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В Екатеринбурге наледь с крыши упала на детскую коляску

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Теги: женщина, коляска, ребенок, наледь, обрушение, Екатеринбург



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