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Политика За рубежом

В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

На 11 марта в апелляционном суде Амстердама назначены слушания по делу о так называемом скифском золоте.

Судьи в течение шести недель должны вынести решение после того, как каждая из сторон в ходе слушаний представит свою позицию, передает ТАСС.

С февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев. Дело в том, что во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации.

14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.

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В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

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Теги: скифское золото, амстердам



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Ранее 14.12.2016 21:16 Мск Амстердамский суд решил отдать коллекцию скифского золота Киеву

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