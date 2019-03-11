В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

На 11 марта в апелляционном суде Амстердама назначены слушания по делу о так называемом скифском золоте.

Судьи в течение шести недель должны вынести решение после того, как каждая из сторон в ходе слушаний представит свою позицию, передает ТАСС.

С февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев. Дело в том, что во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации.

14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.