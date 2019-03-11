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Биатлонист Гараничев объяснил, почему в гонке преследования на чемпионе мира пробежал два штрафных круга после одного промаха

Российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил, зачем пробежал лишний круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Напомним, что спортсмен лишился возможности бороться за призовое место из-за ошибки на четвертом рубеже. Тюменский биатлонист после заключительной стрельбы вместо одного штрафного круга пробежал два.

"Я видел, что она не закрылась, ушел не сразу. Тренерам виднее, но я по своим ощущениям видел, что она не закрылась. Впредь буду смотреть. Конечно, обидно, что так получилась. Потому что боролся бы за третье место, силы позволяли, ход был хороший, лыжи работали", - цитирует МатчТВ слова Гараничева после гонки.

Отметим, что Гараничев финишировал в итоге лучшим из россиян - девятым. Занявший второе место в спринте Александр Логинов завершил пасьют лишь 14-м.

Добавим, что это не первый конфуз с тюменским биатлонистом в этом сезоне: в феврале Гараничев пропустил гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити из-за того, что опоздал на старт.

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Биатлонист Гараничев объяснил, почему в гонке преследования на чемпионе мира пробежал два штрафных круга после одного промаха

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Теги: Евгений Гараничев, чемпионат мира, биатлон, гонка преследования, штрафной круг



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