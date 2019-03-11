"Автомобилист" узнал соперника по второму раунду плей-офф Кубка Гагарина
В воскресенье определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ. Как передает корреспондент Накануне.RU, своего соперника узнал и екатеринбургский "Автомобилист".
Команда Андрея Мартемьянова встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым". Первые матчи серии пройдут в Екатеринбурге 14 и 16 марта, ответные - 18 и 20 марта в Уфе.
Все пары второго раунда выглядят так:
Пары полуфинала Восточной конференции
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа)
"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск).
Пары полуфинала Западной конференции
ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль).
Ранее ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров рассказал Накануне.RU, кто является самым опасным соперником для "Автомобилиста" в нынешнем розыгрыше Кубке Гагарина.