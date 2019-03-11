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Спорт Свердловская область

"Автомобилист" узнал соперника по второму раунду плей-офф Кубка Гагарина

В воскресенье определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ. Как передает корреспондент Накануне.RU, своего соперника узнал и екатеринбургский "Автомобилист".
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Команда Андрея Мартемьянова встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым". Первые матчи серии пройдут в Екатеринбурге 14 и 16 марта, ответные - 18 и 20 марта в Уфе.

Все пары второго раунда выглядят так:

Пары полуфинала Восточной конференции

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа)

"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск).

Пары полуфинала Западной конференции

ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва)

СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль).

Ранее ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров рассказал Накануне.RU, кто является самым опасным соперником для "Автомобилиста" в нынешнем розыгрыше Кубке Гагарина.

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"Автомобилист" узнал соперника по второму раунду плей-офф Кубка Гагарина

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Теги: Автомобилист, Салават Юлаев, КХЛ



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