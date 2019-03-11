В КНР и Британии приостановили полеты Boeing 737 MАХ после авиакатастрофы в Эфиопии

В Китае временно запретили использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах после авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.

Управление гражданской авиации КНР отметило схожесть двух авиакатастроф – 10 марта в Африке и в конце октября в Индонезии. Подчеркивается, что оба самолета были сравнительно новыми и разбились при взлете, передает Regnum.

Также полеты самолетов данной модели запретили власти Великобритании.

Ранее сообщалось, что в результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. Среди погибших было восемь граждан Китая.

Также при крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines погибли трое граждан России.

Как стало известно, экипаж лайнера ET302 сообщил в аэропорт вылета о проблемах на борту. Пилоты планировали вернуться в Аддис-Абебу и авиадиспетчеры дали на это разрешение.

Корпорация Boeing отменила презентацию нового самолета в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.