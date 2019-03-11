Пермяки пожаловались на сосульку высотой с пятиэтажку

Жители Мотовилихинского района Перми, дома №132 пожаловались на сосульку высотой в пять этажей, свисающую прямо над козырьком подъезда, передает корреспондент Накануне.RU.

Снимок сосульки-гиганта они опубликовали в группе "ЧП ДТП Пермь" социальной сети "ВКонтакте". "Зайти в подъезд очень сложно," - прокомментировала свой пост автор.

Местные жители отметили, что коммунальщики в курсе проблемы, но никаких действий не приняли.

"И куда только ЖКХ смотрит?! А деньги дерут за все сподряд…", "Я бы сказал – войти не сложно, а страшно!", "Да по Перми много где такие висят", – возмутились пермяки.

Добавим, что с начала марта, сотрудники департамента ЖКХ, районных администраций и "Городской коммунальной службы" обследовали более 5,6 тыс. многоквартирных домов. Было выявлено более 1,1 тыс. нарушений состояния дворов и 973 нарушения состояния кровли.