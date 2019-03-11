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Происшествия Челябинская область

В Челябинске суд смягчил приговор водителю БМВ, устроившему пьяную смертельную аварию

Челябинский областной суд смягчил приговор водителю БМВ, устроившему пьяную смертельную аварию. В колонии-поселении осужденный проведет 2 года 9 месяцев.

"Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести и смягчил основное наказание на 1 месяц. Адвокат осужденного, кроме того, просил снизить размер компенсации морального вреда потерпевшим. В данной части приговор оставлен без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, 23-летний водитель 20 мая на БМВ-Х6 в состоянии алкогольного опьянения выехал на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП на пересечении ул.Комарова - ул.Салютной с тремя автомобилями - "Лада Веста", "Шкода Октавия", ГАЗ-31029. Водитель "Лады" от травм скончался на месте.

ДТП на перекрестке улиц Комарова и Салютная, Челябинск(2018)|Фото:

В декабре суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления ТС на 2,5 года. Также его обязали выплатить в пользу родственников погибшего более 1,9 млн руб.

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В Челябинске суд смягчил приговор водителю БМВ, устроившему пьяную смертельную аварию

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Теги: БМВ-Х6, ДТП, лада веста, авария, суд, приговор,



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