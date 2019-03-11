11 Марта 2019
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Происшествия Пермский край

"Многолетнее неграмотное управление". Прикамский минсельхоз выявил проблемы на предприятии, где замечен падеж скота

В пригороде Соликамска, деревне Малое Городище, в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Северный" умерли десятки животных – об этом рассказали местные жители. Речь якобы идёт о повальной бескормице. Власти края отмечают, что нехватки кормов на предприятии нет, а умерли лишь несколько животных, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация о плачевном состоянии "Северного" появилась в соцсетях. Пользователи отмечают, что за время работы нового директора поголовье якобы сократилось в 10 раз – с 2 тыс. коров до 200, и ежедневно от голода умирают ещё 5-10 животных. При этом упали и надои – ранее предприятие давало по 10 т молока, а теперь речь идёт о 200 л. Рабочих якобы увольняют без зарплат. На одной из видеозаписей видно, как тела коров лежат прямо на земле, лишь припорошенные снегом.

В пресс-службе краевого минсельхоза Накануне.RU сообщили, что 10 марта на молочно-товарную ферму "Северного" прибыли начальники Соликамской станции по борьбе с болезнями животных и городского управления гражданской защиты, представитель отдела сельского хозяйства городской администрации.

По мнению представителя ветслужбы, корма на предприятии достаточно. Из-за того, что его запасли в августе-сентябре прошлого года, он не особо питателен. Коров кормят несбалансированно, из-за чего есть худые коровы. Массового падежа скота на сельхозпредприятии нет. Начальник службы зафиксировала нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В земляной яме убойного пункта нашли трупы двух коров и пяти телят. Признаков инфекционных заболеваний нет. Назначена дополнительная ветеринарно-санитарная экспертиза. Туши животных не сожгли, потому что не было топлива для специальной биотермической ямы. В министерстве добавили, что к проблемам с животными привело многолетнее неграмотное управление предприятием.

Коровы СПК Северный Соликамск(2019)|Фото: Соликамская СББЖ

Коровы СПК Северный Соликамск(2019)|Фото: Соликамская СББЖ

Депутат краевого заксобрания Илья Кузьмин на своей странице в соцсети заявил, что встретился с руководством предприятия и предложил ему передать коров в частные руки.

"Не надо изобретать велосипед, а достаточно обратиться к истории. Такой опыт у нашей страны есть. Именно таким образом в тяжёлое послевоенное время власть сумела сохранить поголовье крупного рогатого скота. Люди выхаживали животных и ставили их на ноги. Но такой вариант выхода из этого чрезвычайного положения будет возможен только после заключения всех специалистов, если не будут выявлены какие-либо противопоказания для передачи животных в частные руки", - полагает депутат.

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"Многолетнее неграмотное управление". Прикамский минсельхоз выявил проблемы на предприятии, где замечен падеж скота

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Теги: коровы, сельскохозяйственный производственный кооператив Северный, министерство сельского хозяйства Пермского края



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