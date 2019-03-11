Институт детских омбудсменов выяснит обстоятельства обнаружения девочки-маугли в московской квартире

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова разберется в ситуации с найденной девочкой в московской квартире.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю девочку, которая была в истощенном состоянии, а в ее шею вросло украшение. Соседи постоянно слышали за стенкой детский плач, но не могли достучаться до собственников - дверь никто не открывал. Когда ребенок начал плакать очень сильно, соседи вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли квартиру и в огромных кучах мусора в квартире нашли одинокого ребенка - взрослых в квартире не оказалось.

"Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении института уполномоченных по правам ребенка.

По данному факту на мать девочки, которая объявилась позже, завели уголовное дело. В СКР отметили, что в обязательном порядке дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не следили за условиями проживания этой семьи.