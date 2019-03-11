В Челябинск прибудет поезд-выставка с трофейным оружием сирийских боевиков

В Челябинске откроется выставка трофейной бронетанковой и инженерной техники, изъятой у сирийских боевиков. 12 марта на вокзал прибудет поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Общественной палаты.

На выставке будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения, холодного и огнестрельного оружия сирийских боевиков. Всего 20 вагонов. Это и танк​ Т-55 из Грузии, беспилотные летательные аппараты, химическое оружие и другие.

Отметим, что поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" сделает остановки в 60 городах России и финиширует в Москве 27 апреля.