Пассажирские автобусы в России предложили оборудовать подушками безопасности

В ГИБДД предлагают оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности. Об этом заявил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

Также ведомство считает необходимым усилить каркас и крепление сидений в наземном общественном транспорте.

Инициативу уже внесли в Росстандарт, ее планируют реализовать к началу 2020 года, передает ТАСС.

Ранее "Группа ГАЗ" предложила запретить использование старых автобусов для пассажирских перевозок.

Такое предложение автопроизводитель высказал после аварии с участием автобуса MAN в Калужской области (перевозил детей, погибли семь человек). Сообщалось, что данное транспортное средство эксплуатировалась около 30 лет.