Порошенко после выборов "отправляют" в Молдавию

В случае проигрыша на президентских выборов на Украине нынешний глава государства Петр Порошенко может уехать в Испанию или Молдавию, так считает депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Свое мнение бывший соратник Порошенко высказал в своем видеообращении на YouTube.

Как считает Лещенко, если Порошенко проиграет, ему нечего будет делать на Украине. В Испанию у олигарха есть недвижимость, а в Молдавии живет его товарищ, тоже олигарх Владимир Плахотнюк.

Выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта.