Россия и США стали мировыми лидерами по экспорту вооружения

Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира составили новый доклад, посвященный состоянию рынка вооружения. В нем указаны основные экспортеры оружия за последние несколько лет.

Как говорится в документе, в период с 2014 по 2018 годы ключевыми фигурами рынка являлись Россия и Соединенные Штаты Америки, также в пятерку попали Китай, Германия и Франция. При этом, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, общий объем продаж вооружения в мире вырос на 7,8%.

По данным исследования, за минувшую пятилетку Россия поставила основное вооружение в 48 стран. 55% общего объема пришлось на Индию, Китай и Алжир, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что в 2019 году Китай потратит на оборону более триллиона юаней.