Ямальцы собирают помощь семье убитого оленевода

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад выразил готовность оказать помощь семье убитого на Ямале оленевода Николая Х.

"Можно сидеть в Интернете, обсуждать и искать виновных, но всегда считал, что самое важное - это действовать. Сейчас необходимо помочь его семье – маленьким детям и жене. Беру эту ответственность на себя и остальных призываю присоединится. Бесполезными словами мы им не поможем. Все знают, что мы, ненцы, немногословны. В тундре как - лучше дело сделать, чем словами бросаться. Надо быстро принять решение о первоочередных мерах, которые помогут семье Николая Х", - пишет парламентарий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В беседе с корреспондентом Накануне.RU, парламентарий сообщил, что со своей стороны предлагает рассмотреть варианты обеспечения семьи жильем, поскольку без кормильца в тундре сложно прожить - в семье остались маленькие дети. Также рассматривается вариант оказания материальной помощи. В ближайшее время будет размещена информация о реквизитах, по которым все желающие могут оказать материальную помощь. Также желающие помочь могут обратиться непосредственно к депутату или в ассоциацию оленеводов.

Напомним, утром 5 марта, предположительно, в буровой "Газпрома" был обнаружен мертвым оленевод-частник Николай Х. Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По информации УМВД России по ЯНАО, в настоящее время сотрудниками полиции установлен круг участников данного происшествия. Полицейскими осуществляется сопровождение расследования дела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и будет установлена точная причина смерти мужчины.

Добавим, что ранее ямальский оленевод и политический деятель Ейко Сэротэтто рассказал подробности убийства Николая Х.