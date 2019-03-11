Ямальцы собирают помощь семье убитого оленевода

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямальцы собирают помощь семье убитого оленевода

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад выразил готовность оказать помощь семье убитого на Ямале оленевода Николая Х.

"Можно сидеть в Интернете, обсуждать и искать виновных, но всегда считал, что самое важное - это действовать. Сейчас необходимо помочь его семье – маленьким детям и жене. Беру эту ответственность на себя и остальных призываю присоединится. Бесполезными словами мы им не поможем. Все знают, что мы, ненцы, немногословны. В тундре как - лучше дело сделать, чем словами бросаться. Надо быстро принять решение о первоочередных мерах, которые помогут семье Николая Х", - пишет парламентарий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В беседе с корреспондентом Накануне.RU, парламентарий сообщил, что со своей стороны предлагает рассмотреть варианты обеспечения семьи жильем, поскольку без кормильца в тундре сложно прожить - в семье остались маленькие дети. Также рассматривается вариант оказания материальной помощи. В ближайшее время будет размещена информация о реквизитах, по которым все желающие могут оказать материальную помощь. Также желающие помочь могут обратиться непосредственно к депутату или в ассоциацию оленеводов.

Напомним, утром 5 марта, предположительно, в буровой "Газпрома" был обнаружен мертвым оленевод-частник Николай Х. Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По информации УМВД России по ЯНАО, в настоящее время сотрудниками полиции установлен круг участников данного происшествия. Полицейскими осуществляется сопровождение расследования дела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и будет установлена точная причина смерти мужчины.

Добавим, что ранее ямальский оленевод и политический деятель Ейко Сэротэтто рассказал подробности убийства Николая Х.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямальцы собирают помощь семье убитого оленевода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ямал, оленевод, убийство, полиция, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 1052

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети